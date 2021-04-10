В Челябинской области затопило дороги: где можно, а где нельзя проехать

Всему виной резкое потепление Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области затопило региональные автодороги. В миндортрансе рассказали, в каких районах наблюдаются переливы и где затруднено движение машин.

— Переливы автодорог наблюдаются трех муниципальных районах — Варненском, Карталинском и Брединском, — сообщили в региональном миндортрансе. — Несмотря на это проезд обеспечен. Установлены предупреждающие знаки, ведется наблюдение.

На каких дорогах переливы

Варненский район:

— Участок а/д Варна — Алексеевна, км 25 — км 27. Ширина перелива 10 м., глубина 7 см.

— Участок на 29 км. Ширина перелива 25 м, глубина 4 см.

Карталинский район:

— (Деревня Горная) а/д Великопетровка — Татищево. Участок на 4 км. Из-за таяния снега в горах вода вышла на дорогу. Ширина перелива 10 м, глубина 30 см

Брединский район:

— Автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды, участок на 191 км. Ширина перелива 8м, глубина 5-10 см.

Из-за разлива реки Берсуат (Казахстан) остается закрытым пункт пропуска через границу Мариинский в Брединском районе. Пункты пропуска в Троицком районе (Бугристое) и Варненском (Николаевка) работают в штатном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru