В Челябинске женщина за рулем LADA сбила 9-летнего мальчика

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте Фото: Артем КИЛЬКИН

Вчера, 9 апреля, в 10:15 напротив дома № 10/1 по улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля LADA Vesta сбила 9-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

— В результате ДТП травмы мальчик получил травмы, но ему рекомендовали амбулаторное лечение, — уточнили в ведомстве.

Накануне, 8 апреля, вечером в 20:10 около дома № 12/1 по улице Молдавская маршрутка №39 сбила 15-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходнику на «зеленый» сигнал светофора. Мальчика отправили в больницу.

Примерно в это же время на Северо-Западе «пазик» сбил насмерть мужчину, который перебегал в неположенном месте.

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