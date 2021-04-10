В челябинских парках начали работать аттракционы

Пока аттракционы работают до 19:00. Фото: Горсад им. А.С. Пушкина/vk.com

В городском саду им. А. С. Пушкина начали свою работу аттракционы. Об этом рассказали в управлении культуры Администрации Челябинска.

— Аттракционы работают с 11:00 до 19:00 ежедневно, — уточнили в ведомстве.

ЦПКиО им. Гагарина переходит на летний режим с понедельника, 12 апреля. Теперь сам парк и площадки аттракционов будут работать с 10:00 до 22:00. В эти выходные — 10 и 11 апреля — парк закроется в 19:00.

А в Челябинском зоопарке сегодня 10 апреля в 13:00 пройдет бесплатная тематическая экскурсия. Оплачивается только входной билет. Специалисты расскажут о животных и покажут, как их кормят. В планах — подвижные игры животных с мячом.

Если вы планируете выбраться в выходные на шашлыки в лес — будьте осторожны. В регионе с сегодняшнего дня стартовал пожароопасный сезон.

Кстати, КП-Челябинск узнал, когда запустят фонтаны в Челябинске.

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