А что ты знаешь о космосе? В Челябинске проведут космический диктант

Самое интересное о первом полете Юрия Гагарина в космос КП собрала в книге

Челябинцам предложили проверить свои знания о космосе и выиграть призы. Завтра, 11 апреля, с 12:00 до 13:45 в читальных залах №4 и №5 Центральной библиотеки им. Пушкина пройдет Всероссийский космический диктант.

— Всего будет 30 вопросов, рассчитанных на учеников от 12 лет. Они охватывают разные сферы: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое, — сообщили в Управлении культуры администрации Челябинска. — Для ответа на каждый вопрос будет даваться одна минута, а вопросы диктанта будут зачитывать известные космонавты, актеры театра и кино, сыгравшие в российских фильмах о космосе. Прямая трансляция будет вестись из центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Чтобы попасть на космический диктант, нужно зарегистрироваться по телефону 264-73-39, в группе НАУЧный ПОПугай во «ВКонтакте» или по электронной почте clemi777@mail.ru. Количество мест ограничено.

Космический диктант впервые в этом году стал всероссийским. Фото: Управление культуры Администрации Челябинска

Итоги диктанта подведут 25 апреля. 10 победителей получат призы от «Роскосмоса» и экскурсию на космические предприятия России. А три лучших участника получат «Штурманские» наручные часы — точную копию часов, которые были на руке Юрия Гагарина во время его полета в космос.

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