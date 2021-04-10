Школьник в Челябинской области примерил металлическое «кольцо», которое не смог сам снять

Спасатели говорят, что это частая проблема не только у детей. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Троицке Челябинской области 17-летний подросток примерил на палец металлическую деталь по форме подходившую на роль кольца, а вот снять его сам не смог. В школьном медпункте ему помочь не смогли, тогда на помощь пришли спасатели. Деталь сняли с пальца мальчика с помощью нитки.

— Это одна из самых распространенных ловушек, в которую попадают дети любого возраста в бытовых условиях, — отметили спасатели дежурной смены Троицкого отряда Поисково-спасательной службы Челябинской. — Да и взрослым приходится помогать, когда украшение носят долго, не снимая, и обращают внимание лишь тогда, когда требуется помощь.

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