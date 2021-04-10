Челябинцы тратят на помощь родителям по 8500 рублей в месяц

Людей, поддерживающих своих родителей, становится все больше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Челябинска тратят в среднем по 8,5 тысяч рублей в месяц на помощь родителям. По этому показателю город на 12 строчке среди миллионников, в ходе опроса выяснил портал SuperJob.

— Чаще остальных о необходимости финансовой поддержки родителей при любых условиях говорили мужчины (58%), молодежь до 24 лет (69%) и россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (64%).

Причем большая часть опрашиваемых специалистами людей говорят, что дети обязательно должны помогать родителям. Чуть меньше тех, кто считает, что делать это надо только если родные в тяжелом финансовом положении.

55% россиян считают, что взрослые дети обязательно должны помогать своим родителям материально, 35% — если родители находятся в тяжелом материальном положении.

В Москве и Санкт-Петербурге средняя сумма выше и составляет 15 и 13 тыс. руб. в месяц соответственно. В Казани и Воронеже горожане на помощь своим самым близким тратят по 9,5 тыс. руб.

— По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, россиян, поддерживающих материально своих родителей, становится больше, — добавили исследователи.

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