Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина стала пятикратной чемпионкой Европы

Татьяна Минина в пятый раз взяла золото. Фото: Спортивная школа «Корё» по тхэквондо

Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина взяла золото в Чемпионате Европы, который прошел в Болгарии. Она стала пятикратной чемпионкой Европы.

Она успешно провела четыре боя. Фото: Спортивная школа «Корё» по тхэквондо/vk.com

— Татьяна успешно провела на кортах в Болгарии четыре боя, выиграв в финале свою постоянную соперницу в весе до 53 кг — турчанку Зелиху Агрис, — сообщили в спортивная школе «Коре» по тхэквондо.

Татьяна написала в своем Instagram, что не верит в то, что еще три недели назад еле передвигалась из-за травмы.

Чемпионат проходил в Болгарии. Фото: Спортивная школа «Корё» по тхэквондо/vk.com

— А вчера я вновь стояла на пьедестале, слушая гимн, — добавила девушка. — Спасибо за поддержку, я чувствовала этот невероятный поток энергии.

В Челябинске все болели за Татьяну Минину, особенно ее личные тренеры — Александр Энс, Анна Селютина.

А так за нее болели тренер Анна Селютина и ее воспитанники. Фото: Спортивная школа «Корё» по тхэквондо/vk.com

Чемпионат Европы по тхэквондо проходит в Софии с 8 по 11 апреля. В составе сборной команды России срезу три спортсменки Челябинской областной федерации тхэквондо: Татьяна Минина (53 кг), Кристина Прокудина (62 кг) Анастасия Бакланова (67 кг).

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