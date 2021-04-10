Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина стала пятикратной чемпионкой Европы

Татьяна Минина в пятый раз взяла золото. Фото: Спортивная школа «Корё» по тхэквондо
Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина взяла золото в Чемпионате Европы, который прошел в Болгарии. Она стала пятикратной чемпионкой Европы.
Она успешно провела четыре боя. Фото: Спортивная школа «Корё» по тхэквондо/vk.com
— Татьяна успешно провела на кортах в Болгарии четыре боя, выиграв в финале свою постоянную соперницу в весе до 53 кг — турчанку Зелиху Агрис, — сообщили в спортивная школе «Коре» по тхэквондо.
Татьяна написала в своем Instagram, что не верит в то, что еще три недели назад еле передвигалась из-за травмы.
Чемпионат проходил в Болгарии. Фото: Спортивная школа «Корё» по тхэквондо/vk.com
— А вчера я вновь стояла на пьедестале, слушая гимн, — добавила девушка. — Спасибо за поддержку, я чувствовала этот невероятный поток энергии.
В Челябинске все болели за Татьяну Минину, особенно ее личные тренеры — Александр Энс, Анна Селютина.
А так за нее болели тренер Анна Селютина и ее воспитанники. Фото: Спортивная школа «Корё» по тхэквондо/vk.com
Чемпионат Европы по тхэквондо проходит в Софии с 8 по 11 апреля. В составе сборной команды России срезу три спортсменки Челябинской областной федерации тхэквондо: Татьяна Минина (53 кг), Кристина Прокудина (62 кг) Анастасия Бакланова (67 кг).
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