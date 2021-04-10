В Челябинске водитель крана получил ожоги во время работ рядом с линией электропередач

Работы рядом с проводами были несанкционированны Фото: Архив "КП"

Сегодня утром, 10 апреля, в поселке Шагол Челябинска пострадал водитель крана во время работы рядом с линией электропередач. Он получил ожоги и был доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

— Сотрудники Центральных электросетей, которые прибыли на место, обнаружили, что 56-летний мужчина проводил несанкционированные погрузочно-разгрузочные работы краном-манипулятором в охранной зоне линии электропередачи, — сообщают в компании. — Он приблизился на недопустимо близкое расстояние к проводу и попал под напряжение.

Энергетики с сотрудниками правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшедшего.

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