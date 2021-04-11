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Общество11 апреля 2021 7:46

В Челябинской области аномально жаркая для весны погода продлится до конца недели

Публикуем прогноз гидрометцентра
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Аномально жаркая погода продержится до 16 апреля.

Аномально жаркая погода продержится до 16 апреля.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Аномально жаркая погода в отдельных районах Челябинской области продержится до 16 апреля. Как сообщили в местном гидрометцентре, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7°С и более. По данным синоптиков, сегодня столбики термометров поднимутся до +18°С, а в понедельник будет еще жарче.

Сегодня в Челябинске, согласно прогнозу, +16...+18 °С днем, южный, юго-восточный ветер — 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 12 м/с. Переменная облачность, без осадков.

К вечеру температура воздуха будет опускаться. Ночью 12 апреля синоптики прогнозируют +2... +4 °С, а днем в понедельник — +15... +17 °С. Ветер неустойчивых направлений скоростью 1-6 м/с.

В Челябинской области 11 апреля, по данным гидрометцентра, ожидается южный, юго-восточный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +16... +21 °С, в низинах — до +11 °С.

Ночью в понедельник, 12 апреля, в регионе +1... +6 °С, днем — +14... +19 °С. Синоптики прогнозируют неустойчивый слабый ветер, преимущественно без осадков.

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