Жаркая погода в Челябинской области спровоцировала потопы на дорогах региона

Мониторинг состояния дорог в Челябинской области ведут круглосуточно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аномально жаркая для весны погода в Челябинской области спровоцировала потопы на дорогах региона. Как сообщили в воскресенье, 11 апреля, в пресс-службе местного Миндортранса, переливы воды через трассы сохраняются в Варненском, Карталинском и Брединском районах.

На 25-ом, 27-ом и 29-ом километре дороги Варна — Алексеевка ширина переливов достигает 10-24 метра, а их глубина достигает четырех-семи сантиметром.

Вода из-за таяния снега в горах вышла на проезжую часть и около деревни Горная в Карталинском районе. Там, на 4 километре дороги Великопетровка — Татищево, ширина перелива составляет 10 метров, глубина 25 сантиметров.

В Брединском районе в воде автодорога Бреды — Шихан: на 44 километре ширина перелива составляет 15 метров, глубина 10 сантиметров.

— На всех вышеперечисленных участках проезд обеспечен, — заверили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области. — Установлены предупреждающие знаки, ведется наблюдение. Мы продолжаем вести круглосуточный мониторинг автодорог. В случае появления новых участков переливом будем сообщать дополнительно.

Водителей просят быть внимательными и осторожными. В случае нештатных ситуаций можно звонить в диспетчерскую службу Миндортранса по телефону: 8 (351) 237-88-92.

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