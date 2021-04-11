В Челябинске ограничат движение транспорта на двух улицах из-за ремонта дорог

Заранее планируйте маршрут, чтобы не встать в пробку.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В воскресенье, 11 апреля, в Челябинске из-за ремонта дорог ограничат движение двух улицах города. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.
Так, ограничение движения будет на улице Университетская Набережная (от улицы Чичерина до Молодогвардейцев). Там рабочие будут демонтировать бортовой камень и готовить основание для установки нового.
Аналогичные работы пройдут на Комсомольском проспекте (от улицы Чайковского до улицы Чичерина) и на участке от улицы Чайковского до Молодогвардейцев — монтаж бортовых камней.
Без ограничения движения пройдет обустройство наружного освещения в рамках капитального ремонта дороги к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта до ул. Челябинской. Там проведут геодезическую разбивку для монтажа остановочных комплексов, демонтаж существующих остановок, корчевку пней и горизонтальное направленное бурение.
Как уточнили в мэрии, работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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