В Челябинске ограничат движение транспорта на двух улицах из-за ремонта дорог

Заранее планируйте маршрут, чтобы не встать в пробку. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В воскресенье, 11 апреля, в Челябинске из-за ремонта дорог ограничат движение двух улицах города. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.

Так, ограничение движения будет на улице Университетская Набережная (от улицы Чичерина до Молодогвардейцев). Там рабочие будут демонтировать бортовой камень и готовить основание для установки нового.

Аналогичные работы пройдут на Комсомольском проспекте (от улицы Чайковского до улицы Чичерина) и на участке от улицы Чайковского до Молодогвардейцев — монтаж бортовых камней.

Без ограничения движения пройдет обустройство наружного освещения в рамках капитального ремонта дороги к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта до ул. Челябинской. Там проведут геодезическую разбивку для монтажа остановочных комплексов, демонтаж существующих остановок, корчевку пней и горизонтальное направленное бурение.

Как уточнили в мэрии, работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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