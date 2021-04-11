В Челябинской области за сутки умерли девять человек с коронавирусом

Число выздоровевших от коронавируса превысило число новых случаев заражения.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области за сутки зарегистрировали 118 новых случаев коронавируса. Школьников среди них нет. С начала пандемии число заболевших достигло 57 988, умерли девять пациентов. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Скончались девять человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли семь пациентов. Причиной смерти остальных пациентов с коронавирусом стали сопутствующие заболевания.
За сутки выздоровели 125 человек, а сначала пандемии их число составило 52 257. Продолжают лечение от COVID-19 3239 пациентов.
За время пандемии в Челябинской области провели 1,9 миллиона тестирований на коронавирус. За прошедшие сутки — 8549.
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