В Челябинской области за сутки умерли девять человек с коронавирусом

Число выздоровевших от коронавируса превысило число новых случаев заражения. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 118 новых случаев коронавируса. Школьников среди них нет. С начала пандемии число заболевших достигло 57 988, умерли девять пациентов. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались девять человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли семь пациентов. Причиной смерти остальных пациентов с коронавирусом стали сопутствующие заболевания.

За сутки выздоровели 125 человек, а сначала пандемии их число составило 52 257. Продолжают лечение от COVID-19 3239 пациентов.

За время пандемии в Челябинской области провели 1,9 миллиона тестирований на коронавирус. За прошедшие сутки — 8549.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru