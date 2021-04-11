В мэрии Челябинска рассказали о ходе аварийных работ на месте провала по улице Куйбышева

Люди из соседней высотки покинули квартиры. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
На месте провала по улице Куйбышева в Челябинске продолжают монтировать временный коллектор. Его сооружение позволит приступить к ремонту основного. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.
— Продолжаются аварийно-восстановительные работы по Куйбышева, 7, — рассказали в мэрии. — Ведется по графику монтаж временного коллектора диаметром 400 мм протяженностью 350 метров для полного отведения сточных вод. Это позволит осушить котлован основного коллектора и приступить к его ремонту. Осуществляется подготовка перекачивающих насосов.
Коммунальная авария произошла 8 апреля. После ЧП было перекрыто движение на проблемном участке от улицы Чайковского до улицы Косарева. Прокуратура региона начала проверку по факту происшествия. Вечером 9 апреля жильцов многоэтажки дома №7 на Куйбышева эвакуировали. В мэрии сказали, что это связано с шумом от работающей техники.
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