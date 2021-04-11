Придавило к земле «Газелью»: в Челябинской области ДТП во дворе обернулось смертью 95-летнего пешехода

Врачи констатировали смерть пенсионера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Миассе грузопассажирская «Газель» при движении задним ходом во дворе одного из жилых домов по улице Ильменская сбила 95-летнего пенсионера. Дедушка в этот момент находился прямо за автомобилем, и в результате ДТП оказался прижат к земле балкой переднего моста машины. Пожилой пешеход скончался.

— Прибывшие на место ЧП врачи констатировали его смерть 95-летнего пенсионера, — сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области. — Попытки водителя при помощи домкрата поднять автомобиль не помогли. Поднять «Газель» и деблокировать тело погибшего смогли только спасатели Миасского отряда поисково-спасательной службы при помощи гидравлического инструмента.

В настоящее время ведется расследование причин случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru