В Челябинской области два человека пострадали в аварии с переворотом

В машине ехали пять человек. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области в аварии с переворотом пострадали два человека. Они и еще трое человек ехали на «девятке» по автодороге между деревней Вязовая и поселком Тюлебяс. Водитель не справился с управлением, и машина улетела в кювет и несколько раз перевернулась. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

Авария произошла накануне поздно вечером. Первую помощь пострадавшим оказали спасатели Усть-Катавского отряда областной поисково-спасательной службы Челябинской области и следили за состоянием попавших в ДТП до прибытия сотрудников скорой помощи.

В ведомстве уточняют, что в аварии мужчины получили травмы различной степени тяжести.

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