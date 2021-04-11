Работы юных художников Челябинской области вошли в онлайн-выставку Музея Победы

Церемония награждения победителей конкурса пройдет 25 апреля в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Десятки работ юных художников Челябинской области о героях войны вошли в виртуальную выставку «Мои герои большой войны» на сайте московского Музея Победы. Ребята являются участниками всероссийского конкурса. До 24 апреля можно проголосовать за понравившиеся творения, и поддержать тем самым наших земляков.

— Школьники Челябинской области прислали на творческое состязание десятки рисунков, — рассказала редактор информационного центра Музея Победы Юлия Григорьева. — В своих работах ребята изображали известных героев и детей войны, тех, кто сражался с врагом на фронте и партизанских отрядах, и кто трудился в тылу. Многие работы созданы на основе историй семьи или родного края, посвящены подвигам родственников, прабабушек и прадедушек.

До 24 апреля интернет-пользователи смогут проголосовать за понравившиеся работы. Набравшим наибольшее количество голосов вручат приз зрительских симпатий.

Лучшие рисунки станут основой для серии коллекционных почтовых открыток. Фото: предоставлено Музеем Победы

Выбирать лучшую работу будут в трех возрастных категориях: от шести до 10 лет, с 11 до 13 лет, с 14 до 17 лет. Имена победителей станут известны 25 апреля. Они получат именные сертификаты и увлекательную Zoom-экскурсию по новой экспозиции Музея Победы.

10 лучших работ в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны «Почтой России» лимитированным тиражом.

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