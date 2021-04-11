Гидрометцентр спрогнозировал потепление до +25 градусов в Челябинской области в ближайшие дни

Первые цветы уже радуют челябинцев. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Столбики термометров в Челябинской области и еще нескольких регионах в ближайшие дни поднимутся до 25°C. Аномально жаркую погоду спрогнозировал Гидрометцентр России.

— В Башкортостане, Свердловской, Челябинской и Курганской областях аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на семь градусов с 11 по 13 апреля, — цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда РИА «Новости». — Температура 20-25 °C».

При этом на юге страны температурный фонд будет ниже — от 16°C до +20°C.

По данным Гидрометцентра Челябинской области, теплая погода продлится в регионе до конца недели — 16 апреля.

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