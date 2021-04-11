Блуд и пьянство: Патриарх Кирилл сослал экс-главу Костомукшской епархии в челябинский монастырь

Епископа Игнатия сослали в мужской монастырь Челябинска. Фото: скриншот с видео-поздравления с Рождеством епископа Костомукшского и Кемского Игнатия / Youtube.com

Высший общецерковный суд признал 45-летнего епископа Игнатия (Алексея Тарасова) виновным в совершении церковных правонарушений и запретил ему в священнослужении. Святейший Патриарх Кирилл уже утвердил это решение суда и сослал осужденного в мужской монастырь Челябинска. В поведении бывшего главы Костомукшской епархии усмотрели поведение, попадающие под два апостольских правила, в которых, в том числе, говорится о блуде и пьянстве.

— Святейший Патриарх Кирилл утвердил данные решения Высшего общецерковного суда и издал указ, в котором определено место пребывания запрещенного в священнослужении епископа, — сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси. — Епископу Игнатию (Тарасову) положено пребывать в Богоявленском мужском монастыре города Челябинска Челябинской епархии под наблюдением митрополита Челябинского и Миасского.

В решении общецерковного суда говорится, что епископ Игнатий виновен в поведении, подпадающем под апостольские правила 25 и 42 (в них перечислены блуд, воровство или нарушение клятвы, в 42-м — уличение в пьянстве и азартных играх. — Прим. автора). О каких именно действиях идет речь, не уточняется, но они привели, как сказано в документе, к существенному расстройству жизни в вверенной Тарасову Костомукшской епархии.

В центре скандала он оказался в мае прошлого года. По данным СМИ, епископа Игнатия обвинили в домогательствах к другим служителям церкви. Тогда же указом Патриарха Кирилла был отстранен от управления Костомукшской епархией. В августе — освобожден от управления ей и временно определен Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь Североморской епархии.

Теперь уже вступившим в силу решением церковного суда епископ Игнатий запрещен в служении без права ношения священнического облачения. Изначально его хотели оставить для несения покаяния в одной из обителей РПЦ. Но из-за состояния здоровья его престарелой матери, проживающей в нашем регионе, Игнатия направили на родину с возложением на митрополита Челябинского попечения о материальном обеспечении осужденного.

Епископ Игнатий (Алексей Тарасов) родился 26 марта 1976 года в Сатке Челябинской области в семье служащих. В 1993 году окончил среднюю школу, через четыре года — Тобольскую духовную семинарию, в 2001-м — Санкт-Петербургскую духовную академию, а в 2006-м — богословский факультет Хельсинкского университета (учился там в качестве стипендиата Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии). Владеет финским языком.

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