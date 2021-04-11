В Челябинской области чиновник учинил пьяное ДТП с пострадавшим

От удара УАЗ перевернулся. Фото: 31tv.ru

В Челябинской области глава пьяный водитель на KIA Rio спровоцировал ДТП с переворотом и пострадавшим. Столкновение с УАЗом, который от удара перевернулся на крышу, произошло в Красноармейском районе. Очевидцы сообщают, что за рулем иномарки был глава сельского поселения. В пресс-службе губернатора назвали случившееся вопиющим случаем.

Факт ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Авария произошла вчера вечером — в 20:24 — на автодороге «восточный обход Челябинска», — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе полицейского главка. — 61-летний водитель автомобиля KIA Rio при выезде с второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности маневра и въехал в автомобиль УАЗ, за рулем которого находился 35-летний водитель.

От удара отечественный автомобиль перевернулся, а его водитель получил травмы. В полиции уточнили, что мужчине назначено амбулаторное лечение.

Подтвердили в пресс-службе ГУ МВД, что управлявший иномаркой мужчина был пьян.

— На водителя KIA Rio составлен протокол управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, по статье 12.8 КоАП РФ, — добавили в ведомстве.

СМИ, со ссылкой на собственные источники и очевидцев, утверждают, что за рулем служебной иномарки находился глава Луганского поселения Рашит Сабитов. Но официально в полиции эту информацию не подтверждают, ссылаясь на закон о персональных данных. В администрации поселения на звонок КП-Челябинск не ответили.

В пресс-службе губернатора Челябинской области факт ДТП с чиновником подтвердили.

— Случай вопиющий, по нему будет проверка, — кратко прокомментировал КП-Челябинск пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru