В Челябинской области мэр прокатился по городу на мотоцикле и пригрозил штрафами за мусор на дорогах

Мотосезон чиновник уже открыл. Фото: Евгений Щербаков / Vk.com

Глава Озерска Евгений Щербаков в воскресенье, 11 апреля, на мотоцикле объехал город и проверил качестве уборки улиц. По итогам поездки подрядным организациям, занимающимся обслуживанием дорог, чиновник пригрозил жестким спросом и штрафами.

— Сегодня впервые в сезоне завел мотоцикл и сделал объезд по городу, — рассказал Евгений Щербаков на своей странице «ВКонтакте». — Проверил, как дела с уборкой улиц. Обращений поступает много, местами на улицах грязно и пыльно. На неделе проедем по округу с руководством управления капитального строительства и благоустройства.

Фото: Евгений Щербаков / Vk.com

Евгений Щербаков считает, что пора напомнить подрядчикам, которые обслуживают дороги, что апрель — самое время наводить порядок: убирать отсев и прочий мусор с дорог и тротуаров, прибираться на обочинах.

— Спрос будет жестким, контроль — тоже, — добавил мэр Озерска. — Кто не захочет работать должным образом — будем штрафовать.

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