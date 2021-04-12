«Результат на лице»: челябинец стал чемпионом страны в самом жестком виде ударных единоборств

Виктор Михайлов выступит на чемпионате мира в ноябре. Фото: ms14.ru

Виктор Михайлов стал семикратным чемпионом России по кикбоксингу в разделе К1 самом жестком в этом виде ударных единоборств. Соревнования прошли в Якутске с 5 по 10 апреля.

Виктор Михайлов одолел трех соперников. В первом бою взял верх над нижегородцем Никитой Кузякиным. В полуфинале он техническим нокаутом одержал победу над Мансуром Раисовым из Чечни. В финале превзошел чемпиона мира-2017 Саида Магомедова из Саратова. Семь месяцев назад на чемпионате страны в Ульяновске они бились за золото тем же составом, но раздельным решением судей победителем стал Виктор Михайлов. На этот раз все три арбитра отдали победу южноуральцу.

Уходя с победного ринга, Виктор Михайлов, был сдержан, но не скрывал радости — это золото далось ему нелегко.

— Так получилось, что в первом бою пропустил неожиданный, сильный удар коленом в голову. И вот результат налицо, точнее, на лице (у Виктора сильный отек под и над левым глазом. — Прим. ред.), — поделился Виктор Михайлов. — И дальше было тяжело психологически выступать с такой травмой. Но справились с этим, преодолели себя, вышли, показали класс и выиграли достойных соперников. Хочу передать привет всем, кто болел, переживал за меня, своей семье, друзьям, знакомым. Всем спасибо!

Наш земляк, дающий параллельный зачет Пермскому краю, вошел в состав российской сборной, которая в ноябре 2021 года выступит на чемпионате мира по кикбоксингу. Планировалось, что эти суперсостязания пройдут в Москве, но из-за рекомендаций Всемирного антидопингового агентства Всемирная федерация кикбоксинга решила перенести старт в другую страну.

СПРАВКА КП

26-летний уроженец Копейска Виктор Михайлов — чемпион Европы (2014), серебряный призер чемпионата мира (2015), победитель Кубка мира (2016, Римини, Италия), бронзовый призер Кубка мира (2019, Будапешт, Венгрия), победитель турнира мировой серии «Гран-при» в разделе К1 в Праге (2019), первенства мира среди юниоров (2012), победитель первенства Европы среди юниоров (2011). Он является чемпионом России 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 и 2021 годов, серебряным призером чемпионата страны среди любителей (2019), чемпионом России среди профессионалов (2017).

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