«Всем наплевать»: в Челябинске на отремонтированном за 11 млн памятнике Курчатову катаются скейтеры и валяются бутылки

Сами скейтеры говорят, что других подходящих площадок нет Фото: Ирина ФАДЮШИНА

С наступлением тепла молодежь снова потянулась к памятнику Курчатову, который в прошлом году отремонтировали за 11 млн рублей. Горожане катаются на скейтах по постаменту. Там же стоят бутылки из-под алкоголя.

— Причина — в отношении городских и областных властей к памятникам истории и культуры. Никакому отношению! Им они не нужны, они им мешают, — возмущается краевед, координатор группы «Архистраж» Юрий Латышев. — Всем наплевать. Если депутат ЗСО поставил этот киоск, он там стоит и всем наплевать, что я могу сделать!

Молодежь не только занимается спортом, но и употребляет алкоголь Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Напомним, в прошлом году рядом с памятником Курчатову планировали сделать Каток Науки. Но когда начали ставить павильоны под прокат коньков, раздевалки и фудкорт, оказалось, что они находятся в охранной зоне памятника. Но строительство остановили после того, как краевед Юрий Латышев заявил, что все это находится в охранной зоне памятника.

Несмотря на распоряжения властей, владелец павильонов депутат Заксобрания Челябинской области Алексею Денисенко (его семье принадлежит ТК «Курчатов») до сих пор не демонтировал их. И вот как объясняет происходящее сам Алексей Денисенко.

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