За выходные 1337 жителей Челябинской области сделали прививку от COVID-19 в ТРК

Вакцинация в ТРК проходит в порядке живой очереди Фото: Кирилл САДЫКОВ

В субботу и воскресенье торгово-развлекательные центры Челябинской области снова стали площадками для вакцинации от коронавируса. Прививки делали в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Копейске.

— 1337 южноуральцев вакцинировано в ТРК за выходные, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Напомним, вакцинация в ТРК от COVID-19 проходит уже четвертые выходные подряд. Впервые анонсировал акцию губернатор Алексей Текслер в эфире на радио «Комсомольская правда». Сам глава региона тоже переболел ковидом и считает прививочную кампанию одним из важных противостояний серьезному заболеванию.

Записаться на прививку можно также на портале Госуслуг или через поликлинику.

На прошлой неделе появилась информация о поступлении в регионы прививки «ЭпиВакКорона» и вот как прокомментировал это министр здравоохранения Юрий Семенов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru