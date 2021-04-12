Что делать, если укусил клещ и как избежать этого укуса

Фото предоставлено компанией «Инвитро»

Сезон активности иксодовых клещей начинается в апреле, когда увеличивается количество теплых дней и сходит снег. Пик активности этих членистоногих приходится на май-июнь — время массового выезда населения на природу. Важно знать, что клещи могут обитать не только в лесах, но и в пределах города.

Ареал иксодовых клещей достаточно широк и захватывает многие административные области Российской Федерации.

Мы расскажем, какую опасность представляют клещи для человека, как защитить себя от этих паразитов и что делать в случае, если укусил клещ.

Чем опасны клещи для человека?

Клещи являются переносчиками ряда инфекционных заболеваний, самым опасным является клещевой вирусный энцефалит, при котором поражается преимущественно нервная система. Заражение человека происходит, в основном, через укус клеща. Инкубационный период составляет в среднем 7-14 дней от момента укуса. Болезнь начинается остро и сопровождается ознобом, резким подъемом температуры до 38-40°С, сильной головной болью, тошнотой, рвотой, слабостью.

Своевременно начатая терапия обычно дает хорошие результаты. Задержка в лечении может привести к серьезным нарушениям здоровья, вплоть до инвалидности и смерти.

Надежным методом профилактики заболевания считается вакцинация против вируса клещевого энцефалита.

Самое распространенное заболевание, передаваемое клещами, — клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Симптомы появляются в среднем через 2 недели после укуса. Характерным признаком боррелиоза является формирование на коже в месте укуса розового пятна, которое постепенно увеличивается в размерах и приобретает форму кольца с ярко-красными краями (кольцевидная мигрирующая эритема). Эритема сопровождается лихорадкой, головной болью, болями в костях, суставах и мышцах. В лучшем случае через 2-3 недели наступает выздоровление. Однако болезнь может перейти в хроническую форму, что чревато серьезными последствиями для здоровья.

Также через укус клеща можно заразиться и другими болезнями, среди них гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз человека. Эти заболевания протекают с лихорадкой, головной болью, болью в мышцах и суставах. В большинстве случаев, при своевременном обращении к врачу, оба заболевания хорошо поддаются лечению.

Как избежать укуса клеща?

Полной защиты от укуса клеща не существует, но отправляясь на природу, важно соблюдать основные правила:

• Обязательно надевайте головной убор, предпочтительно капюшон.

• Одежда должна быть с длинными рукавами и плотно прилегающими к телу воротником и манжетами, всегда заправляйте одежду в брюки.

• Надевайте светлую одежду, на ней хорошо видно клещей.

• Брюки заправьте в ботинки или в носки на плотной резинке.

• Обрабатывайте одежду акарицидным средством или репеллентом от клещей.

Чтобы клещи не оказались в доме, не заносите в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться эти членистоногие, а также проверяйте домашних животных на наличие клещей каждый раз после прогулки.

Что делать, если укусил клещ?

Удалите клеща как можно быстрее. Для этого обратитесь в ближайший травматологический пункт. Если это невозможно, осторожно снимите клеща самостоятельно. Лучше использовать пинцет или крепкую нить. Захватите клеща максимально близко к хоботку (если вы используете нить, завяжите ее вокруг хоботка клеща), затем аккуратно потяните вверх, вращая инструмент вокруг своей оси в удобную вам сторону. После извлечения обязательно продезинфицируйте место укуса.

Не выбрасывайте клеща. Извлеченного клеща поместите в небольшую плотно закрываемую емкость исдайтена анализов ближайшую лабораторию (например,«Инвитро») для проведения исследования на клещевые инфекции.

Важно понимать, что наличие возбудителя инфекции в теле клеща не обязательно приведет к инфицированию человека.

В случае обнаружения инфекционного агента у клеща, человеку, которого он укусил, рекомендуется обследоваться на клещевые инфекции, для чего надо сдать кровь на анализы не ранее, чем через 10 дней после укуса клеща.

Какие лабораторные исследования на клещевые инфекции есть в «Инвитро»:

• № 37Д Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма);

• № 38Д Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза;

• № 267 Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (количественно);

• № 268 Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита;

• № 243 Антитела класса IgG к Borreliaburgdorferi;

• № 244 Антитела класса IgM к Borreliaburgdorferi.

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