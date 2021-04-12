ВТБ: екатеринбуржцы на 17% увеличили расходы на весеннее обслуживание автомобилей

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

С наступлением весенней погоды за последние две недели траты жителей Екатеринбурга на автосервис, автотовары, бензин и замену шин превысили 23 млн рублей, что на 17% больше, чем за предыдущие две недели. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. В целом по итогам марта расходы на обслуживание автомобилей выросли на 13% год к году.

Больше всего средств за последние две недели екатеринбуржцы направили на приобретение автотоваров и запчастей – 9 млн рублей. К предыдущим двум неделям расходы в этой категории увеличились на 14%. На втором месте среди трат на весеннее обслуживание автомобилей – расходы на автосервис: на эти цели было направлено почти 7 млн рублей (+18% к началу марта). Также горожане за последние две недели удвоили траты на покупку новых летних шин в магазинах, находящихся на эквайринговом обслуживании в ВТБ. Расходы на замену шин с зимних на летние за этот же период выросли почти в 1,5 раза. Средний чек за шиномонтажные услуги в Екатеринбурге находится на среднероссийском уровне и составляет 1100 рублей.

Кроме того, за две недели екатеринбуржцы потратили свыше 5,5 млн рублей на бензин – это на 7% больше, чем двумя неделями ранее. К аналогичному периоду прошлого года количество и объем транзакций на автозаправочных станциях выросли на 37%. Средний чек одной операции за год не изменился и насчитывает 750 рублей.

В целом по России тенденции сопоставимы с уральскими. Траты россиян во всех автомобильных категориях превысили 800 млн рублей, что на 16% больше, чем за предыдущие две недели. Максимальный оборот приходится на автомагазины – 410 млн рублей (+18% к началу марта). На 17% за две недели увеличились расходы россиян на автосервис – почти до 180 млн рублей. Российские магазины шин увеличили выручку в 2 раза, шиномонтажные сервисы — в 3,5 раза. На бензин россияне потратили за последние 2 недели свыше 190 млн рублей, что на 5% больше, чем неделей ранее.

- Для автомобилистов весна стартует тогда, когда дороги освобождаются от снега. В этом году, несмотря на обильные снегопады в конце зимы и начале календарной весны, снег в столице и городах европейской части России растаял на дорогах довольно быстро, поэтому часть автовладельцев поспешила подготовить автомобиль к весне. Однако ажиотаж в автосервисах и станциях шиномонтажа продлится до конца апреля, так как многие, опасаясь весенних заморозков и гололеда, предпочитают дождаться устойчивой теплой погоды, - говорит Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)