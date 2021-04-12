Стало плохо за рулем: в Челябинске водитель иномарки врезался в столб и погиб

Фото: Мария Андреевских, УБЖД Челябинска
Утром в понедельник, 12 апреля, на улице Труда автомобиль Lifan врезался в фонарный столб. По предварительной информации, 63-летнему водителю стало плохо, в результате он не справился с управлением. Авария произошла около 7:10, сообщили КП-Челябинск в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.
В салоне также находилась женщина-пассажир такого же возраста. Чтобы вытащить людей из искореженного авто, пришлось вызывать спасателей.
— Спасатели деблокировали пострадавших при помощи гидравлического инструмента. Водитель скончался от полученных травм, а пассажирку госпитализировали, — рассказали в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.
Женщина находится в тяжелом состоянии.
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