Всего с начала пандемии умерли 2459 больных коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 12 апреля 2021 пополнилось девятью новыми случаями. Их них восемь умерли непосредственно от ковида, еще один зараженный — от основного заболевания.

За прошедшие сутки выписан 121 человек, сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. Всего выздоровевших 52 378. Подтверждено еще 117 случаев (всего 58 105). На лечении остаются 3226 человек.

В регионе продолжают делать прививки «Спутник V». За выходные в ТРК «укололись» 1337 жителей Челябинской области. Последние новости о ситуации с коронавирусом читайте в нашей подборке.

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