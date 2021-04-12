Прокурор запросил 11 лет колонии для подельника экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

Фото: verstov.info / Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура запросила 11 лет лишения свободы для бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова. По данным следствия, вместе с бывшим мэром Евгением Тефтелевым он получил взятку от руководителя строительной организации. Речь идет о 2,5 млн рублей, которые чиновники требовали за контракт на строительство школы.

— Гособвинитель попросил признать подсудимого виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом 75 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Помимо этого, прокуратура требует лишить его права работать о органах власти на протяжении 10 лет.

Напомним, Евгений Пашков и бывший мэр Евгений Тефтелев получили взятку в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги они вымогали у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы. Пашков отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину. Что касается Селищука, то он освобожден от ответственности за дачу взятки, поскольку сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева с Пашковым.

Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому его дело рассматривалось отдельно. На протяжении всего расследования бывший мэр признавал свою вину в полном объеме и давал показания.

На время следствия счета экс-мэра, общая сумма которых превышала 60 млн рублей, арестовали, а самого Тефтелева отправили под домашний арест.

Уголовное дело Тефтелева поступило в суд 27 августа, а первое заседание прошло 22 сентября. Тогда его пришлось перенести, поскольку стороны были уведомлены менее чем за пять суток до заседания.

На втором заседании 8 октября были озвучены показания подсудимого против действующего мэра Натальи Котовой и бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова. Тогда же стали известны подробности, как Тефтелев и Пашков получали взятку. В результате Тефтелеву назначили штраф в размере 37,5 млн рублей и отправили в колонию на 3 года.

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