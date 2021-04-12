Андрей Барышев: «Я хочу, чтобы сегодня мы гордились нашей страной, так же как первым полетом человека в космос»

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В этом году он проходит под знаком 60-летнего юбилея — в 1961 году советский летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет на корабле «Восток», облетев земной шар вокруг земли за 1 час 48 минут.

Мы с гордостью вспоминаем событие шестидесятилетней давности, когда наша страна стала флагманом в покорении космического пространства. Это достижение считается до сих пор одним из самых великих достижений за всю историю СССР и в мире. К нему причастны тысячи наших соотечественников и земляков.

Депутат Государственной думы Андрей Барышев с гордостью говорит о вкладе южноуральских ученых и инженеров в дело освоения космоса:

— В шестидесятые-семидесятые годы Челябинский металлургический завод был одним из крупнейших предприятий в мире по выпуску высококачественных сталей и сплавов. Сталь, выплавленная на ЧМК, использовалась как в первом искусственном спутнике Земли, так и в космическом корабле «Восток». Нельзя не отметить и другие ведущие предприятия области, которые трудились в этом направлении.

В Миассе находится один из крупнейших головных разработчиков ракетно-космических комплексов — Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, основанный при участии академика Королева.

Златоустовский машиностроительный завод в шестидесятые годы стал головным базовым предприятием по производству ракетной техники. ПО «Полет» (г. Челябинск) совместно с Научно-исследовательским институтом по измерительной технике и Южно-Уральским государственным университетом изготавливал оборудование, обеспечивающее мягкую посадку в автоматическом режиме многоразового космического корабля «Буран-Энергия». Благодаря труду ученых, инженеров, создателей пилотируемой техники, Советский Союз совершил огромный прорыв в науке в области освоения космоса, и это было настоящим предметом гордости всех советских людей. Мне хотелось бы, чтобы и сегодня мы могли гордиться нашей страной как сверхдержавой и ее достижениями во всех отраслях. Я поздравляю с Днем космонавтики всех причастных к этому празднику и желаю здоровья, счастья, оптимизма, бодрости духа и добрых перемен в жизни!