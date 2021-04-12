Главу поселения в Челябинской области уволили после пьяного ДТП с пострадавшим

На сайте Луговского сельского поселения Рашит Сабиров еще значится как глава. Фото: http://lugovskoe.eps74.ru/
В Красноармейском районе уволили главу Луговского сельского поселения Рашита Сабирова, который в минувшие выходные устроил пьяное ДТП с пострадавшими.
— Он написал заявление по собственному желанию, — сообщили в администрации района.
Как сообщала ранее «Комсомолка», авария произошла на автодороге «восточный обход Челябинска». 61-летний Рашит Сабиров за рулем KIA Rio при выезде с второстепенной дороги на главную въехал в УАЗ.
От удара отечественный автомобиль перевернулся, а его 35-летний водитель получил травмы. Мужчине назначено амбулаторное лечение. В полиции сообщили, что водитель иномарки был пьян. В пресс-службе губернатора назвали это ДТП вопиющим случаем.
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