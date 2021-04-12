В Челябинске названы победители экологического конкурса «Береги природу — разделяй отходы!»

Подведены итоги просветительского образовательного проекта «Береги природу — разделяй отходы», организованного Центром коммунального сервиса при поддержке Администрации Челябинска и Министерства экологии Челябинской области. Творческое состязание завершилось 9 апреля награждением 12 классов-победителей из нескольких школ, которые участвовали в познавательном творческом марафоне. Образовательные учреждения для участия были выбраны неслучайно. Все они примыкают к микрорайонам «Парковый-2» и «Академ Риверсайд», в 2020 году на контейнерных площадках ЦКС совместно с администрацией Челябинска и управляющими компаниями организовал раздельный сбор отходов.

Победителями в четырех возрастных группах (среди первых, вторых, третьих и четвертых классов) стали:

· Классы: 1 «Г» (первое место), 2 «В» (первое место), 3 «Г» (первое место) и 4 «Б» (второе место) МБОУ СОШ № 151;

· Классы: 3 «Б» (третье место), 4 «А» (первое место) и 4 «Е» (третье место) МБОУ СОШ №150;

· Классы: 1-9 (второе место), 1-11 (третье место), 2-4 (второе место), 2-6 (третье место) и 3-8 (третье место) Образовательного центра «Ньютон».

Целый месяц потребовался комиссии, чтобы оценить работы — их оказалось более 50. В конкурсе «Береги природу — Разделяй отходы» приняли участие 2600 учеников начальных классов. Ребята прониклись идеей избавления планеты от мусора настолько, что перед жюри встала сложная задача — абсолютно каждая представленная работа оказалась информативной и визуально уникальной. Кстати, многие авторы решили не ограничивать себя форматом обычной стенгазеты и дали полную свободу фантазии. Так появились невероятные объемные макеты-миниатюры, книги и даже 3D-графика.

Многообразие техник объединило высокое качество исполнения творческого задания. Но особенно жюри поразили проекты самых маленьких экоактивистов. Первоклашки, без преувеличения, вложили в свои рисунки и поделки душу и красочное детское воображение. Теперь проекты можно посмотреть в специально созданной группе конкурса в социальной сети «В Контакте».

— Экологические лекции и творческий конкурс — это очень здорово! Ведь, действительно, наша современность такова, что тема экологических проблем стала очень актуальна. Дети с большим интересом включились в работу, которая дала и практический эффект: теперь наши ученики хотят внедрять раздельный сбор отходов в повседневной жизни и побуждают к этому родителей, — делится впечатлениями заместитель директора ОЦ «Ньютон» Анастасия Постол. — Обязательно еще примем участие в просветительской программе ЦКС.

Напомним, образовательный проект «Береги природу — разделяй отходы» стартовал в январе 2021 года. В течение двух месяцев ученики начальных классов нескольких школ Челябинска слушали познавательные лекции, смотрели мультфильмы и видеоролики. На занятиях была затронута глобальная тема образования мусора на Земле. Школьники также узнали, как организован раздельный сбор и сортировка мусора на Южном Урале и России в целом. В будущем географию просветительского проекта планируется расширить.

— Безусловно, будущее — за повсеместным внедрением раздельного сбора отходов. И сегодня у подрастающего поколения необходимо формировать осознанное отношение к окружающей среде. Экологические занятия, которые мы организовали в школах, часть этой важной работы. И мы будем ее продолжать, — рассказал генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

В финале творческого марафона представители ЦКС вручили победителям дипломы и ценные подарки: большие флипчарты для классного использования, а также индивидуальные канцелярские наборы, необходимые каждому школяру.