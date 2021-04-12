В Челябинске аномально теплые будни сменятся похолоданием со снегом в выходные

Не убирайте далеко теплую одежду Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как выходные, так похолодание, — возмущаются челябинцы, увидев прогноз погоды на популярных сервисах. На 17 и 18 апреля обещают о резкое похолодание.

По данным Яндекс.Погода, днем в субботу ожидается около +9, а в воскресенье +6. По ночам заморозки. Gismeteo более оптимистичен и не обещает заморозков: +13 днем в субботу и +7 в воскресенье. В обоих вариантах осадков не ожидается.

Челябинский гидрометцентр пока долгосрочных прогнозов не дает. К четвергу потеплеет до +18..+20, ветер 3-8 м/с. Начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменева прокомментировала, что похолодание действительно может быть — ожидается циклон.

— По расчетам прогностических центров, в выходные к нам подходит циклон с похолоданием и осадками — дождями и мокрым снегом. Вероятность такая есть. Но эти расчеты, конечно, будут уточняться каждый день. При такой скорости смещения циклонов ошибка бывает, — рассказала КП-Челябинск Надежда Ячменева. — На картах этого циклона не видно еще — он только сформируется к выходным. Если он будет проходить восточнее, будут небольшие и умеренные осадки.

Как отмечают метеорологи, снег в апреле — довольно частое явление на Южном Урале. Многие до сих пор помнят снегопад 25 апреля 2014 года.

Если верить народным приметам, то весной холодает трижды: на птицу (когда прилетают перелетные птицы), на вербу и черемуху.

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