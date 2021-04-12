Билайн и «АльфаСтрахование» запустили онлайн-оформление ипотечного страхования со скидкой 20%

Весь процесс от подачи заявки до получения готового полиса занимает несколько минут и происходит полностью онлайн. Больше не нужно предоставлять бумажные документы и приходить в офис. Достаточно заполнить анкету и оплатить полис на сайте или в мобильном приложении «Мой Билайн», после чего он будет направлен на электронную почту клиента.

В настоящее время сервис доступен клиентам, оформившим ипотечный кредит в банках ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк».

Татьяна Ахмина, директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом»:

— Билайн постоянно работает над расширением портфеля страховых продуктов и создает уникальные предложения на рынке для удобства своих клиентов. Ипотечный кредит — важное решение в жизни каждого. Для того, чтобы помочь сэкономить нашим клиентам на страховке ипотеки, мы совместно с «АльфаСтрахование» разработали дисконтное предложение и самое главное упростили его получение — оформление занимает не больше пяти минут.

Николай Игнатов, руководитель направления управления партнерских продаж «АльфаСтрахование»:

— Ипотечный кредит, как правило, оформляется на длительный срок, что связано с дополнительными рисками. Например, кредитор может лишиться работы или заболеть, тогда кредит придется выплачивать родственникам, иначе квартира может быть потеряна. Чтобы этого не произошло, банки при выдаче кредита рекомендуют оформлять полис ипотечного страхования, который защитит человека, его право собственности и покупаемое в кредит имущество. Наши клиенты могут чувствовать себя спокойно — страховая защита не позволит потерять жилье даже в непредвиденной ситуации. А скидка 20%, которую получают клиенты, оформляя продукт в мобильном приложении «Мой Билайн», станет приятной привилегией.

Услуга предоставляется АО «АльфаСтрахование» (лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.).