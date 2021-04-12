Райффайзенбанк получил первые 20 заявок на лунную ипотеку

1 апреля банк объявил, что готов выдавать ипотечные кредиты на покупку или постройку жилья на спутнике планеты Земля. Для этого нужен будет стандартный пакет документов по предмету залога.

— Мы понимаем, что согласование и получение документов на лунную землю займет какое-то время. Однако жить комфортно хочется уже сейчас. Хорошо, что на Земле с ипотекой дело обстоит намного проще. Поэтому мы рады предложить первым 100 смелым, чьи заявки будут одобрены, ставку ниже на 0,1%, — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Акция «Космическое предложение» продлится до 30 апреля. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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