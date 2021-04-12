Кладбище возле памятника «Скорбящие матери» в Челябинске оградили бетонным забором

Забор сделали на совесть. Фото: Роман Грибанов/facebook.com

В Челябинске обнесли бетонным забором мемориальный комплекс на Лесном кладбище возле памятника «Скорбящие матери». Фото и видео поделился журналист Роман Грибанов, который решил возложить цветы к могиле Василия Луценко — участника войны, который в послевоенное время испытывал новейшее авиационное вооружение и погиб в авиакатастрофе.

— В этом году мы решили поспешить и положить цветы 12 апреля, в День космонавтики, ведь Луценко после войны служил летчиком-испытателем, тоже небо покорял. Однако сделать этого не смогли, вот уже месяц кладбище, где захоронены десятки героев Великой Отечественной войны, обнесено по периметру глухим капитальным двухметровым забором. Забор сделан на совесть — железные стяжки на сварке, щебень с пенобетоном на стыках, могилы героев окружены от людей надежно, внутрь кладбища можно пролезть только через узкую щелочку, — написал Роман Грибанов.

Монумент и так пребывает в запустении, отмечает челябинец: выщербленная плитка, изломанные дорожки, мусор, граффити. На своей странице Роман Грибанов заявил, что намерен обратится в прокуратуру.

— Челябинский летчик Василий Луценко был настоящим повелителем стихий, на своем Ил-2 он уничтожал вражеские танки на земле, фашистские самолеты в воздухе и немецкие суда на море. Но оказавшись под землей, в могиле, он ничего не можем поделать с теми, кто не чтит память героев войны.

Журналист КП-Челябинск обратился за комментарием в Центр историко-культурного наследия Челябинска. Там ответили, это строительное ограждение, установленное на время ремонта стены.

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