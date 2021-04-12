В Челябинске водитель такси умер за рулем во время выполнения заказа

Мужчина скончался до приезда скорой помощи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске водитель такси умер за рулем во время работы. Инцидент произошел в субботу, 10 апреля, возле дома №214 по Проспекту победы. Информацию об этом подтвердили в Горздраве.

— Поступил вызов о мужчине, который почувствовал себя плохо и потерял сознание. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через пять минут, — сообщили в пресс-службе Горздрава.

Спасти водителя такси не удалось. Он скончался до приезда скорой помощи.

Напомним, похожий инцидент произошел сегодня утром в понедельник, 12 апреля, на улице Труда в Челябинске. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Lifan почувствовал себя плохо во время поездки и не справился с управлением. В результате произошло ДТП со смертельным исходом, а также пострадал один человек.

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