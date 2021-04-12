За последний год число абонентов Tele2 увеличилось на 200 тысяч

Фото: предоставлено Tele2

В 2020 году специалисты самых разных направлений перешли на удаленный режим работы. Люди привыкли, что многие важные вопросы, в том числе профессиональные, можно решать в онлайне. Именно это стало серьезным вызовом для всех игроков рынка телекоммуникаций, так как нагрузка на сети значительно возросла.

- 2020 год был годом большой стройки. Мы создавали и модернизировали инфраструктуру темпами более значительными, чем в предыдущие годы, и в тех местах, где раньше не было такого спроса на связь. Нужно было срочно делать сеть мощнее или расширять покрытие там, куда переместились абоненты на период карантина. Мы построили внушительное количество базовых станций в тяжелый период самоизоляции, несмотря на ограничения. Сегодня, хоть пандемия и пошла на спад, потребность в нашей связи 4G в тех местах, где были построены новые станции, до сих пор сохраняется, - рассказал Сергей Эмдин.

В компании понимают, что востребованность 4G будет только расти, так как онлайн-технологии – это удобно.

- Классический абонент поменял свое поведение. Клиенты стали щепетильней относиться к содержимому пакетных тарифов и более рационально подходить к тратам. Самоизоляция привела к интенсивному росту интернет-трафика: люди в режиме удаленной работы, учебы и отдыха стали активнее пользоваться различными онлайн-сервисами. В то же время мы отметили отсутствие связанного с этим роста выручки. Поскольку 95% трафика, который расходуют клиенты, находится внутри пакетных тарифов, - отметил Сергей Эмдин.

Кроме того, Tele2 оказался единственным оператором связи, которому удалось нарастить базу абонентов на фоне отрицательной динамики других операторов – прирост по всей России составил 200 тысяч абонентов.

Материал предоставлен компанией Tele2