Мамы "потеряли" младенцев: 12 апреля 1961 года в роддоме Челябинской области ждали срочного радиосообщения

Дамира Курбановна с малышом Юрой. Фото из архива семьи Драковых.

Биолог-эколог, председатель общественного совета при Министерстве экологии Челябинской области, педагог с 30-летним стажем Дамира Курбановна Дракова не может забыть день, когда Юрий Гагарин полетел на орбиту земли.

- У нас с мужем Юрой 8-го апреля 1961 года родился первый сын. Лежала в роддоме Златоуста. Нас в палате с десяток женщин. Все шло, как обычно. Роды, кормления по режиму – санитарки нам приносили младенцев строго по часам. Как сейчас помню. Утро 12 апреля. Мы ждем своих детишек. Подходит время кормить малышей. Но санитарки не торопятся. Говорят, подождите. Ждем срочное сообщение по радио, Левитан будет выступать. Всем сказали отложить дела. Не можем понять, что происходит. Волнуемся. Вдруг, что стряслось, - вспоминает Димира Курбановна. – Проходит еще примерно полчаса и мы слышим: 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик лётчик майор Гагарин Юрий Алексеевич… Это было полной неожиданностью. Мы знали о первом искусственном спутнике Земли, о полетах собак Белки и Стрелки, о запуске манекенов в космос. Но о том, что наш советский человек в космосе, это стало для всех приятным шоком.

Дамира Курбановна вспоминает, что сначала хотели назвать своего первенца Михаилом.

- На следующий день позвонил отец моего супруга и настоятельно «порекомендовал» назвать сына Юрой. Мы с удовольствием это и сделали. Кстати, многих мальчиков в эти дни и в последующие годы очень часто называли Юрами. В честь первого космонавта Юрия Гагарина, - рассказала Дракова.

На старой черно-белой фотографии, которая предоставила Дамира Курбановна, она с малышом Юрой Драковым.

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