В Челябинске женщина получила семь ударов ножом в грудь от своего сожителя

Разбираться с нападавшим пришлось сотрудникам Росгвардии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня днем, 12 апреля, жители одного из домов по улице Северная в Челябинске пожаловались полицейским на соседей, которые устроили громкую ссору. Разбираться с нарушителями спокойствия отправился местный участковый. Однако ситуация на месте приняла такой оборот, что ему пришлось вызывать на подмогу бойцов Росгвардии.

— Прибывших на место происшествия росгвардейцев встретил участковый уполномоченный полиции. Он пояснил, что пострадавшую забрала скорая с диагнозом «проникающее ранение грудной клетки», её сожитель семь раз ударил её ножом в грудь, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Им оказался 58-летний хозяин квартиры. В отношении него уже было возбуждено уголовное дело. Что касается пострадавшей, то врачи не смогли спасти ей жизнь.

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