Челябинск встал в семибалльных пробках

Основной затор на Комсомольском проспекте Фото: Кирилл САДЫКОВ

Утром, 13 апреля, пробки в Челябинске достигли 7 баллов. Наибольшие заторы, по сервису «Яндекс.Пробки» наблюдается на Комсомольском проспекте. Помимо перекрытия улицы Чайковского и Куйбышева из-за провала грунта и новых ям, на перекрестке с Комсомольским проспектом ДТП. Проспект стоит от Ворошилова до Каслинской.

— Сегодня, 13 апреля, планируется ремонт улично-дорожной сети, — сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Напряженность на дорогах 7 баллов. Фото: Яндекс. Пробки

— На Университетской Набережной от ул. Чичерина до ул. Молодогвардейцев демонтируют бортовой камень и установят новый. Движение здесь будет ограничено.

— Комсомольский проспект от ул. Чайковского до ул. Чичерина те же самые работы. Движение ограничено.

— Дорога к пос. Новосинеглазово от Троицкого тракта до ул. Челябинская. Здесь будут обустраивать наружное освещение, демонтировать остановки, корчевать пни и бурить котлованы под установку опор. Проезд не ограничен.

— Улица Мраморная от ул. Морской до кольца автодороги в аэропорт. Здесь также проведут освещение и будут бурить котлованы под установку закладных деталей опор. Движение машин не ограничено.

Коммунальная авария на улице Куйбышева произошла вечером в четверг, 8 апреля. В пятницу стало известно, что жильцов дома эвакуируют в срочном порядке. Им было предложено временное жилье в связи с высоким уровнем шума и вибраций от работающей техники.