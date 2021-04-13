Командир войсковой части из Озерска Челябинской области заставлял солдат строить ему дачу

Вместо службы они ставили новый забор и делали беседку. Фото: Челябинский гарнизонный военный суд

Бывшего командира войсковой части 6777, которая находится в Озерске Челябинской области, Виталия Барашкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Вместо того, чтобы служить, четверо военнослужащих строили для него дачу.

— Барашков купил участок сельхозназначения в СНТ. На участке был двухэтажный жилой дом. Чтобы не тратиться на ремонт и стройку, командир привлек четверых подчиненных, — сообщили в Челябинском гарнизонном военном суде.

Ребята периодически в течение года убирали строительный мусор, ставили новый забор, проводили отделку дома, убирали и строили новую беседку и занимались укладкой тротуарной плитки.

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