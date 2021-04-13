В аварии с двумя иномарками в Челябинске пострадал пенсионер

Водитель Mazda выехал на перекресток, где столкнулся с Toyota. Фото: ГИБДД Челябинска

12 апреля в 11:50 около дома 12 на улице Худякова на перекрестке столкнулись Mazda и Toyota. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

— 65-летний водитель Mazda на нерегулируемом перекрестке при выезде на главную дорогу столкнулся с Toyota, за рулем которой находился 22-летний водитель, — прокомментировали в ГИБДД Челябинска.

В результате аварии водитель Mazda получил травмы, его увезли в больницу.

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