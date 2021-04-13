В Челябинской области врачам пришлось вызвать спасателей для госпитализации пациента весом более 200 кг

Спасателей на помощь позвали врачи. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

В Челябинской области спасатели помогли врачам доставить до машины скорой помощи пациента весом более 200 кг. Мужчине потребовалась госпитализация в стационар, но прибывшие на вызов две хрупкие женщины не смогли самостоятельно спустить больного с пятого этажа.

— Врачи оказали первую помощь пациенту, но доставить неподвижного грузного мужчину до кареты скорой помощи были не в состоянии, — рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева. — Спасатели Магнитогорского отряда при помощи носилок, на руках, по лестнице транспортировали больного с пятого этажа до машины.

Во время маневров по лестничным пролетам и при выходе из подъезда безучастными к ситуации не остались ни прохожие, ни родственники пациента. Все они оказывали посильную помощь.

Возраст пациента в поисково-спасательной службе не уточнили. Известно, что спасателей вызвали сами врачи.

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