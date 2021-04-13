В Челябинской области подорожал минимальный продуктовый набор

Больше всего продукты подорожали с начала года в Магнитогорске Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала года минимальный набор продуктов питания в Челябинской области подорожал на 239 рублей — до 4596,24 рублей. Причем сильнее всего — в Магнитогорске. Притом, что сама стоимость набора в этом городе — самая маленькая. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

В Челябинске — самые дорогие продукты (4738,13 руб.). На второй строчке — Миасс (4628,37 руб.). Следом идет Кыштым, здесь минимальный набор продуктов стоит 4483, 7 руб. Дешевле всего закупаться в Магнитогорске — 4364,22 руб.

Разная и динамика цен. Больше всего с начала года цены выросли в Магнитогорске (+7,6%), а меньше всего — в Миассе (+3%). В Челябинске минимальный набор продуктов вырос в цене на 5,6%.

В минимальный набор продуктов входит 33 наименования в килограммах — столько килограммов, сколько в среднем нужно съедать разным группам людей: детям, взрослым, пенсионерам. Это и хлебные продукты, и овощи, и фрукты, мясо, рыба, молочка, яйца, кондитерка и др.

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