В Челябинской области умерли 10 человек с коронавирусом

С начала пандемии подтверждено 58 221 случай заболевания COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился у 116 человек, школьников среди них нет. На лечении остаются 3209 пациентов.

— За прошедшие сутки выписано 123 человека. Всего 52 501 пациент выздоровел и выписан из больниц, — сообщили в Минздраве Челябинской области.

На утро 13 апреля умерли 10 человек с коронавирусом: семь от COVID-19, трое — от других причин.

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