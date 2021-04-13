Приговор экс-начальнику управления капстроительства Челябинска Евгению Пашкову огласят 21 апреля

Как и Тефтелеву, приговор Пашкову огласят в Центральном районном суде

Приговор экс-начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову огласят 21 апреля. Об этом сообщили в Центральном районном суде, где сегодня было озвучено последнее слово подсудимого, а вчера прошли прения сторон, на которых прокурор запросил для Пашкова 11 лет колонии и штраф в размере 75 млн рублей.

— Оглашение приговора назначено на 10:00 21 апреля, — рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, по версии следствия, Евгений Пашков и бывший мэр Евгений Тефтелев получили взятку в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги они вымогали у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы в 54 микрорайоне. Пашков отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину. Что касается Селищука, то он освобожден от ответственности за дачу взятки, поскольку сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева с Пашковым.

Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому его дело рассматривалось отдельно. На протяжении всего расследования бывший мэр признавал свою вину в полном объеме и давал показания.

На время следствия счета экс-мэра, общая сумма которых превышала 60 млн рублей, арестовали, а самого Тефтелева отправили под домашний арест.

Уголовное дело Тефтелева поступило в суд 27 августа, а первое заседание прошло 22 сентября. Тогда его пришлось перенести, поскольку стороны были уведомлены менее чем за пять суток до заседания.

На втором заседании 8 октября были озвучены показания подсудимого против действующего мэра Натальи Котовой и бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова. Тогда же стали известны подробности, как Тефтелев и Пашков получали взятку. В результате Тефтелеву назначили штраф в размере 37,5 млн рублей и отправили в колонию на 3 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru