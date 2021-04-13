Рыбе просто не хватило воздуха Фото: Алексей БУЛАТОВ

На озере Касарги в Челябинской области массово погибла рыба. В Минэкологии Челябинской области сообщили, что выехали на место, чтобы понять причину.

— По предварительной оценке гибель рыбы произошла из-за недостатка кислорода в результате сильного промерзания льда и небольшой глубины водоема, — сообщил замминистра экологии по Челябинской области Виталий Безруков.

Он добавил: избежать таких заморов можно, если арендаторы водоемов будут проводить аэрацию и насыщать воду кислородом.

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