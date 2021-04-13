В центре Челябинска пройдет легкоатлетическая эстафета-2021

На старт легкоатлетической эстафеты в Челябинске выйдут сильнейшие команды.
Фото: Алексей МИКУШИН
Это будет по счету уже 88-я легкоатлетическая эстафета. В 2020-ом забеги отложили в связи с карантином и самоизоляцией. В челябинском горспортуправлении сообщили, что в этом году соревнования, открывающие летний спортивных сезон, как обычно состоятся в первые майские праздники. Легкоатлетическая эстафета, велогонка и гонка на лыжероллерах пройдет на площади Революции 2 мая (торжественное открытие соревнований в 10:30).
На старт легкоатлетической эстафеты выйдут команды школ, техникумов, вузов, спортивных школ, трудовые коллективы, спортивные клубы. Напомним, главный переходящий приз соревнований — «Бронзовый бегун», который традиционно вручается команде-победительнице главного забега среди сильнейших коллективов.
После эстафеты на старт выйдут велогонщики, а позже лыжники (гонка на лыжероллерах).
Отметим, что перед главной легкоатлетической эстафетой такие же эстафетные соревнования пройдут районах Челябинска, где и определятся сильнейшие спортсмены для участия в городских состязаниях.
В администрации Челябинска напоминают, что проспект Ленина частично будут перекрываться ориентировочно с 10:30 до 14:00 (от ул. Цвиллинга до памятника Курчатову).
По словам главного судьи соревнований Виктора Стаценко уже несколько лет подряд длина легкоатлетической эстафеты несколько сокращена. Первый этап главного забега будет стартовать с Площади Революции, спускаться до улицы Васенко и подниматься обратно на Площадь, — там будет проходить передача эстафеты на второй этап. Длина эстафетного круга более семи километров (разворот у памятника Курчатову). Протяженность велогонки порядка 12 километров (2 круга — от Площади до Лесопарковой), длина лыжероллерной трассы — примерно шесть километров (2 круга — от Площади до Свердловского проспекта).
В 2019 году на старт соревнований в Челябинске вышло более двух тысяч участников.
ДЛЯ СПРАВКИ
Из регламента проведения легкоатлетической эстафеты в Челябинске
В первом мужском забеге на старт выйдут команды ДЮСШ города Челябинска, сборные команды коллективов физкультуры предприятий и организаций Челябинской области, сборные команды учебных заведений (ВУЗу, ОУ СПО и военные институты) Челябинской области. Во втором смешанном забеге будут участвовать сборные команды общеобразовательных школ (каждый район города выставляет не менее 5 команд). В главном смешанном забеге выступят сборные команды высших учебных заведений Челябинской области, сборные команды спортивных клубов и организаций Челябинской области, сборные команды городов Челябинской области, сборные команды ДЮСШ города Челябинска, сборные команды обучающихся в профессиональных организациях.
Заявки на участие команд подаются в городское спортуправление Челябинска. Телефоны для справок: (351) 237-42-23, 268-79-58, 268-76-90.
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