В центре Челябинска пройдет легкоатлетическая эстафета-2021

На старт легкоатлетической эстафеты в Челябинске выйдут сильнейшие команды. Фото: Алексей МИКУШИН

Это будет по счету уже 88-я легкоатлетическая эстафета. В 2020-ом забеги отложили в связи с карантином и самоизоляцией. В челябинском горспортуправлении сообщили, что в этом году соревнования, открывающие летний спортивных сезон, как обычно состоятся в первые майские праздники. Легкоатлетическая эстафета, велогонка и гонка на лыжероллерах пройдет на площади Революции 2 мая (торжественное открытие соревнований в 10:30).

На старт легкоатлетической эстафеты выйдут команды школ, техникумов, вузов, спортивных школ, трудовые коллективы, спортивные клубы. Напомним, главный переходящий приз соревнований — «Бронзовый бегун», который традиционно вручается команде-победительнице главного забега среди сильнейших коллективов.

После эстафеты на старт выйдут велогонщики, а позже лыжники (гонка на лыжероллерах).

Отметим, что перед главной легкоатлетической эстафетой такие же эстафетные соревнования пройдут районах Челябинска, где и определятся сильнейшие спортсмены для участия в городских состязаниях.

В администрации Челябинска напоминают, что проспект Ленина частично будут перекрываться ориентировочно с 10:30 до 14:00 (от ул. Цвиллинга до памятника Курчатову).

По словам главного судьи соревнований Виктора Стаценко уже несколько лет подряд длина легкоатлетической эстафеты несколько сокращена. Первый этап главного забега будет стартовать с Площади Революции, спускаться до улицы Васенко и подниматься обратно на Площадь, — там будет проходить передача эстафеты на второй этап. Длина эстафетного круга более семи километров (разворот у памятника Курчатову). Протяженность велогонки порядка 12 километров (2 круга — от Площади до Лесопарковой), длина лыжероллерной трассы — примерно шесть километров (2 круга — от Площади до Свердловского проспекта).

В 2019 году на старт соревнований в Челябинске вышло более двух тысяч участников.

ДЛЯ СПРАВКИ

Из регламента проведения легкоатлетической эстафеты в Челябинске

В первом мужском забеге на старт выйдут команды ДЮСШ города Челябинска, сборные команды коллективов физкультуры предприятий и организаций Челябинской области, сборные команды учебных заведений (ВУЗу, ОУ СПО и военные институты) Челябинской области. Во втором смешанном забеге будут участвовать сборные команды общеобразовательных школ (каждый район города выставляет не менее 5 команд). В главном смешанном забеге выступят сборные команды высших учебных заведений Челябинской области, сборные команды спортивных клубов и организаций Челябинской области, сборные команды городов Челябинской области, сборные команды ДЮСШ города Челябинска, сборные команды обучающихся в профессиональных организациях.

Заявки на участие команд подаются в городское спортуправление Челябинска. Телефоны для справок: (351) 237-42-23, 268-79-58, 268-76-90.

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