В Челябинске ради строительства Ленинградского моста вырубают лиственницы

В мэрии пообещали, что вырубленные лиственницы компенсируют Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске около дома Проспект Победы 147 вырубили семь лиственниц, которые мешали реконструкции Ленинградского моста. Об этом КП-Челябинск рассказали читатели. В Комитете дорожного хозяйства Челябинска нам подтвердили, что началась вырубка лиственных деревьев.

— Вырубка разрешена Управлением экологии и природопользования Челябинска, — сообщили КП-Челябинск в КДХ Челябинска. — После завершения реконструкции Ленинградского моста будет осуществлена компенсационная высадка крупномерных зеленых насаждений в Калининском районе в количестве 1000 штук.

Движение по Ленинградскому мосту перекроют меньше чем через месяц. Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов заявил, что мост закроют 1 мая. А большой поток машин распределится по соседним улицам. Из-за реконструкции изменится схема движения общественного транспорта. Ознакомиться с ней можно на сайте мэрии.

Уже с 16 апреля на перекрестке рядом с Ленинградским мостом перекроют движение транспорта. Проехать на Российской—Победы не смогут ни общественный транспорт, ни люди на личных автомобилях. Там будут строить участок трамвайных путей и переносить остановку.

Как ранее сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, ремонт продлится два года.

— В течение двух лет мы должны этот объект запустить. Надеюсь, что на каком-то этапе, мы проговариваем это с администрацией города Челябинска и с подрядчиком, мы можем рассматривать его открытие к концу 21 года, — сообщил Алексей Нечаев.

А мэр города сообщала, что мост откроют в сентябре 2022 года.

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