Райффайзенбанк предлагает бесплатное снятие и переводы любой суммы с кредитной карты

Райффайзенбанк предлагает новым клиентам бесплатно снять или перевести с кредитной карты Mastercard «110 дней без процентов» любую сумму, даже равную всему лимиту, в течение месяца выпуска карты и в следующий за ним. Далее без комиссии можно будет снимать или переводить до 50 тысяч руб. ежемесячно. Оформить карту по акции можно до 30 июня 2021 года.

— Карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. Кредитная карта с льготным периодом не только на покупки, но и на снятие наличных и переводы — оптимальный инструмент, который не требует дополнительных расходов или обращения к сбережениям, — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Снятие без комиссии доступно в банкоматах Райффайзенбанка и банкоматах партнеров. Подробнее с условиями карты «110 дней без процентов» можно ознакомиться на сайте.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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